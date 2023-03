25. martā norisināsies vērienīgākā vides akcija Zemes stunda. Būs īpašs koncerts Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā

Šogad Zemes stundā ikviens ir aicināts atslēgties no ierastās ikdienas un veltīt vienu stundu Zemei. Neatkarīgi no tā, vai tā ir došanās pārgājienā, dabas procesu izzināšana, vakariņu gatavošana no ilgtspējīgi iegūtiem produktiem vai draugu pulcēšana uz Zemes stundas pasākumu, ikviens ir aicināts iesaistīties.