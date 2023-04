"Karaliene" teica, ka nav jāmaksā. Sektas ideju sekotāju izliek no mājas

Romāna Didulo savas teorijas un izdomājumus aizņēmusies no "QAnon" kustības, citiem vārdiem, sektas. Teorijas pamatā ir uzskats, ka nu jau bijušais prezidents Tramps veic īpašu militāru operāciju pret noziedzīgo sātanistu eliti, kas seksuāli izmanto bērnus, ēd tos un dzer bērnu asinis. Kad šīs sātanistu elites līderi tikšot aizturēti un atklāti to vārdi, sabiedrībā it kā notikšot "Lielā Atmošanās" (The Great Awakening). Lai gan "QAnon" teorija ir absolūti dīvaina un bez jebkādiem loģiskiem un reāliem pierādījumiem, tai ir simtiem tūkstoši atbalstītāju. Arī Latvijā dzirdētas līdzīgas idejas.