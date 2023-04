Pulkvedis Gaugers ieskicē vislielāko izaicinājumu Valsts aizsardzības dienesta ieviešanā

"Kopumā bāzē atrodas karavīri no 20 valstīm. Visi ēd vienā ēdnīcā vienu un to pašu. Ir iespēja izvēlēties gan veģetārus, gan gaļas, gan zivju ēdienus. Tāpat ir pietiekami plašas izvēles uz salātiem, saldumiem, augļiem. Par ēdiena kvalitāti un daudzumu vispār nav jāuztraucas, jo piedāvājumā ir viss, ko cilvēks var vēlēties," uzsvēra Gaugers.

Runājot par mūsdienu jauniešu intensīvo pavadīšanu viedierīcēs un to lietošanas sabalansētību ar dienestu, pulkvedis norādīja, ka atbilde ir pavisam vienkārša, proti, būs apmācību laiks, kad telefons var atrasties pie lietotāja, savukārt citā apmācību procesā telefona lietošana būs aizliegta. Vienlaikus būs ļoti limitētas iespējas fotografēt militāros objektus un citus karavīrus, kā arī fotogrāfijas izvietot sociālajos tīklos. Šie procesi ir strikti reglamentēti dēļ nacionālās drošības riskiem.

"Mēs parasti jokojam, ka civilajā pasaulē maksā lielu naudu, lai darītu to ko darām ikdienā, plus mums par to maksā," viņš teica.