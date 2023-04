Valdība apstiprina pedagogu atalgojumu grafiku

Plānots, ka no 2024. gada 1. janvāra pedagogu zemākā vienas stundas likme būs 9,54 eiro, bet no 2025. gada 1. janvāra - 10,35 eiro.

Pirmsskolas izglītības pedagogiem zemākā darba samaksas likme no šī gada 1.septembra plānota 7,75 eiro, bet no 2024.gada 1.janvāra - 9,04 eiro, savukārt no 2025.gada 1.janvāra - 10,35 eiro.