FOTO ⟩ Apskati viesu stilu! Rīgas modes nedēļas pirmās skates

Modes gardēži trešdien, 19. aprīlī, pulcējās uz Rīgas modes nedēļas skatēm vienā no augstākajām ēkām Baltijā. Tika demonstrēti latviešu modes zīmoli "One Wolf" un "Slow Beachwear", kā arī savus tērpus atrādīja igauniete Diāna Arno un debitants no Lietuvas — zīmols "Mild Power". Apskati viesu stilu!