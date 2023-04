"Katastrofa." Makrona izteikumi par Taivānu satraukuši pat Francijas diplomātus

Nesaprasts pat paša mājās

"Katastrofa," atzinusi ietekmīgā franču ārpolitikas eksperte Nikola Bašarāna, laikrakstam "The New York Times" komentējot Makrona sniegto interviju "Politico". Viņa atklājusi, ka Elizejas pils pieprasīju intervijas saskaņošanu un uzstājusi uz atsevišķu pasāžu svītrošanu, kurās prezidents "vēl atklātāk izteicies par Taivānu un Eiropas stratēģisko autonomiju".

Ārlietu ministrijas amatpersonas izdevumam atzinušas, ka prezidents tās turot neziņā par savām iecerēm un ka Elizejas pils savu diplomātisko politiku tiecoties īstenot vien ar dažu padomnieku starpniecību. "Prezidents rīkojas, kā viņam ienāk prātā, un ļaudīm ir līdz kaklam glābt situāciju un skaidrot (..) nostāju, kas grūti izprotama," izteicies viens no avotiem ministrijā. Cits avots atzinis, ka Makrons ar saviem izteikumiem, atgriežoties no Ķīnas, pārsteidzis ministriju "nesagatavotu". "Le Monde" izsaka pieņēmumu, ka Ārlietu ministrijas politisko un drošības jautājumu nodaļas ģenerāldirektora Filipa Erreras atkāpšanās no amata tieši saistīta ar Makrona uzvedību.

Tikmēr Francijas pilsētu ielās nerimst protesti pret Makrona iecerēto pensiju sistēmas reformu, lai gan pagājušajā piektdienā Konstitucionālā padome akceptēja pretrunīgi vērtēto likumprojektu, kuru valdība izšķīrās apstiprināt, apejot parlamentu. Tomēr Makrona mazākuma valdībai acīmredzami nav pārliecības par atbalstu Nacionālajā sapulcē ne tikai iekšpolitiskajos jautājumos. "Viņš meklē jaunu orientāciju," "The New York Times" atzinis kāds kabineta loceklis, kurš vēlējies palikt anonīms. "Taču bez stabilas koalīcijas parlamentā tas ir grūti."

