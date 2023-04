Puntuļa uzkrājumi aizvadītajā gadā pārsnieguši 170 000 eiro

Algā no Valsts kancelejas 2022. gadā viņš saņēma 80 971 eiro. Pērn Puntulis saņēmis arī pensiju 9102 eiro apmērā. Savukārt honorārā no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) kultūras ministrs saņēma 148 eiro.

Kultūras ministrs deklarējis arī cita veida ienākumus - 500 eiro no Ropažu novada pašvaldības, 569 eiro no Valsts kultūrkapitāla fonda, 2066 eiro no SIA "Forte Production" un 400 eiro no SIA "EVENTmania".