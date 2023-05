VIDEO ⟩ Raidījums: Prezidenta vēlēšanas varētu iekustināt izmaiņas valdošās koalīcijas sastāvā

Lēmumu virzīt Levita kandidatūru bija pieņēmusi Nacionālās apvienības (NA) dome, un partija bija arī saņēmusi mutisku prezidenta apliecinājumu, ka viņš ir gatavs startēt vēlēšanās. Tomēr atbildēt, kad fiziski tiks iesniegta Levita kandidatūra, cik daudz un no kurām partijām būs parakstītāji, NA pārstāvji "de facto" trešdien nevarēja. Tas esot vien tehnisks jautājums, apgalvoja NA frakcijas deputāti.

Uldis Pīlēns jau paziņoja, ka neredz pamatu savas kandidatūras atsaukšanai. Arī sarunā ar "de facto" viņš noraidīja bažas par to, ka viņa iespējamā ievēlēšana ar opozīcijas balsīm radītu kādus riskus, un pauda gatavību tikties ar ikvienu no 100 deputātiem, kas paudīs tādu vēlmi – tostarp arī ar vienīgo ārpusfrakciju deputāti Gloriju Grevcovu.

"Es domāju, ka mums vajadzētu aiziet prom no tādas sīkmanīgas skatīšanās uz lietām. Manuprāt, Latvija šobrīd ir tik ļoti nozīmīgā izvēlē jeb krustceļu posmā, ka mums ir jāizvēlas dažādas politikas, ko piedāvās prezidenta amata kandidāti. Un labākā no tām politikām, ko piedāvās tuvākajās dienās vēl pieteiktie kandidāti, būs tā, manuprāt, kas arī vinnēs. Šajā gadījumā, ja mans piedāvājums būs gana labs, saprotams, tad par to ir jārunā," šādi Pīlēns komentēja par viņa virzīšanu izskanējušās bažas.