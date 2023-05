VIDEO ⟩ Krievija varētu uzbrukt elektrības un sakaru kabeļiem Baltijas jūras dzelmē

Pagājušā gada septembrī, pus gadu pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā un īsi pirms jaunās apkures sezonas sākuma, Baltijas jūrā nogranda vairāki sprādzieni. Netālu no Dānijas krastiem kāds nezināms uzbrucējs vairākās vietās jūras dzelmē saspridzināja Krievijas gāzes vadu "Nord Stream-1".

Kurš to izdarīja, līdz šim pierādīt nav izdevies, taču vairāki fakti liek raudzīties Kremļa virzienā.

Zviedrijas , Somijas, Dānijas un Norvēģijas pētnieciskie žurnālisti secināja, ka pēdējos gados Krievijas kuģi pastiprināti pievērš uzmanību sakaru un elektrības kabeļiem Ziemeļu jūrā. Analizējot publiski pieejamos kuģu maršrutus, radio signālus un citu informāciju, viņi atklāja, ka, piemēram, dažas dienas pirms sprādziena Nord Stream gāzes vadā, kāds krievu kuģis to šķērsojis vairāk kā 130 reižu.

Pēdējo 2 gadu laikā novēroti vairāki it kā zvejas vai zinātniskie kuģi, kas Baltijas un Ziemeļu jūrā kuģojuši ar izslēgtiem raidītājiem. Vairums no tiem pamanīti naftas ieguves platformu, zemūdens naftas un gāzes vadu, sakaru kā arī elektrības kabeļu tuvumā. Žurnālisti pat nofilmēja, kā uz viena no šādiem kuģiem redzami specvienību cilvēki ar automātiskajiem ieročiem.