Oļegs Fils sola atturēt mīļoto Jelinsku no publiskiem komentāriem par bijušo sievu Bernālu

Oļegs piebilst: "Kristīne ir tikpat taisnīgs cilvēks kā es, un viņai ir grūti to visu turēt.

Līdz ar to vienkārši jāgaida rezultāts un jāpatur sevī emocijas, kas nav viegli. Bet es Kristīni ļoti cienu par to, ka viņa, esot man blakus, to pacieš. Arī pārējā ģimene pacieš."