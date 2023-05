VIDEO ⟩ "Teica, ka neved." Autobusa vadītājs Saulkrastos aiz durvīm izliek mazu meiteni

Papildu paskaidrojam, ka pasažierei – skolas vecuma meitenei, kad nebija iespējams validēties braucienam ar karti, braucienu apmaksāt piedāvāja aiz viņas autobusā kāpjošais pasažieris, taču meitene no piedāvājuma atteicās un izkāpa no autobusa. Autobusa vadītājs nekādā veidā verbāli meitenei braucienu neatteica un nelūdza izkāpt no autobusa," saka A/S "CATA" Pasažieru pārvadājumu dienesta vadītājs Lotārs Dravants.