Raidījums: vēlēšanu dienā Saeimā izplatījās versijas, ka varētu būt gaidāmi pārsteigumi

JV frakcijas vadītājs Latkovskis savukārt joprojām uzsver, ka tieši viņš, nevis NA pārstāvji, sākotnēji esot gājis gan pie "Progresīvajiem", gan ZZS, lai runātu par atbalstu Levitam. Latkovskis arī apgalvo, ka par Rinkēviča iespējām uzvarēt pārliecības viņam nebija vēl pat priekšvēlēšanu vakarā: "Vai pēdējās dienās bija mēģinājumi uzrunāt arī pie tiešo no cilvēkiem ārpus Saeimas manas frakcijas deputātus? Jā, bija mēģinājumi uzrunāt. (..) Es nesaukšu vārdus, ja. Bet šoreiz kas bija interesanti? (..)

Šoreiz jau tai pusē, kas bija ieinteresēta nograut kaut ko, bija interese vienkārši, ka kāds konkrēts deputāts neierodas uz sēdi vai nebalso. Nemaz nevajadzēja balsis kādam no mūsu konkurentiem."

"Ja pirms tam sarunās ar citām frakcijām šāda informācija parādījās, tad es to uztvēru vairāk kā par tādu, nu, ziniet, sarunās tiek izmantots – "ir grūti" un tamlīdzīgi. Bet tad, kad es šādu informāciju saņēmu arī no saviem kolēģiem, es sapratu, ka interese, lai mūsu kandidāts netiktu ievēlēts, ir liela. No rīta situācija mainījās, arī runājot ar tām frakcijām, kas nenobalsoja par mūsu kandidātu, un tad radās pārliecība, ka varētu būt šīs 52 balsis," par pirmsvēlēšanu pēdējo dienu norisi stāsta Latkovskis.