Aizvadītā nedēļa Krievijas propagandistu ideoloģiskajā frontē pagāja bez pārsteigumiem. Kā jau to varēja prognozēt, visu nedēļu propagandisti nenogurstoši apsprieda dronu uzbrukumus Maskavai un uzbrukumus Belgorodas rajonam, īpaši Šebekinas pilsētai. Kā jau ierasts, skanēja kareivīgi draudi noslaucīt no zemes virsas Harkivu, no kuras tika veikti uzbrukumi, tāpat tika paziņots, ka ar šiem uzbrukumiem NATO gatavojas Trešajam pasaules karam ar Krieviju. To visu papildināja paziņojumi, ka Krievija varēs mierīgi dzīvot tikai tad, kad Ukrainas kā valsts vairs nebūs.