Fotografē bāzes un ierīko slēpņus. Kas ir ārvalstu aģenti Latvijā?

"Tā ir tāda informācija, kuru ir iespējams iegūt tikai no cilvēka, respektīvi, no sadarbības partnera, no aģenta, kuram ir dots uzdevums šādu informāciju vākt. Jo objekts, militārs objekts, protams, viņu var redzēt no gaisa, izmantojot dažādas satelītu tehnoloģijas, bet objekts ar noteiktu regularitāti ir jāapseko, ja tā var izteikties, uz zemes, novērot to dažādos diennakts laikos, laika apstākļos un gadalaikos," saka VDD priekšnieks.