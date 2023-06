Eksperti: Lukašenko izmanto situāciju Putina pazemošanai

Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko starpniecība sarunās ar "Vagner" algotņu grupējuma dibinātāju Jevgeņiju Prigožinu un Kremli palīdzējusi panākt, ka Prigožina vadītais dumpis aizvadītās nedēļas nogalē pret Krievijas militāro vadību tika pārtraukts. Kā norāda kara eksperti, kopš tā laika Lukašenko izmantojis iespēju lielīties ar to, kā viņš izglāba Maskavu no sacelšanās, "pazemojot" Krievijas līderi par to, ka viņš pats to nespēja, raksta medijs "Insider".