Skandāls Rīgas domē: PP pārmet JV mēģinājumu piesegt 7 miljonu eiro izsaimniekošanu Satiksmes departamentā

Lai gan lēmumprojekts nav par izpilddiektora Jāņa Langes atstādināšanu no disciplinārlietas izmeklēšanas, jo to izmeklē viņa padomnieks Māris Knoks, PP šodien pirms domes sēdes izplatīja paziņojumu, kurā norāda, ka Rīgas izpilddirektora atcelšana no Satiksmes departamentā konstatēto pārkāpumu izmeklēšanas esot klaja iejaukšanās disciplinārlietas kvalitatīvā un tiesiskā izmeklēšanā.