Siliņa uzskata, ka Rasnača dēļ Latvijas sabiedrībā stipri iesakņojušies nepareizi stereotipi par Stambulas konvenciju

Vaicāta par koalīcijas partnera "Apvienotā saraksta" (AS) izteiktajiem iebildumiem pret likumprojekta par Stambulas konvencijas ratificēšanu pašreizējo versiju, Siliņa uzsvēra, ka AS vēl vismaz cenšas atrast veidu, kā likumu pieņemt, bet NA vispār nav gatava nekādā veidā to atbalstīt.