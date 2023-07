"Riga" futbolisti UEFA Konferences līgas kvalifikācijas sākumā uzvar "Vikingur"

Mājiniekiem bija vēl vairākas uzbrukuma iespējas un nākamreiz to izdevās izmantot 53.minūtē, kad pēc Mikaēla Soisalo piespēles no labās malas Regža bija precīzs no vārtu priekšas - 2:0. Sadursmē ar Regžu cieta pretinieku vārtsargs Ingvars Jonsons, kurš nevarēja turpināt spēli un tika nomainīts.