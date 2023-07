100 cilvēku vairākas stundas iesprostoti slavenās rakstnieces Agatas Kristi mājā

Neraugoties uz šķietami mierīgo atmosfēru, daži sociālo mediju lietotāji nevarēja nevilkt paralēles un spekulēt ar Kristi ikonisko romānu "And Then There Were None," kurā desmit svešinieki ir uzaicināti uz nomaļu savrupmāju pie Devonas krastiem. Kad partijas dalībnieki tiek noslēpumaini nogalināti, grupa drīz vien saprot, ka viņu vidū ir slepkava.