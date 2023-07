VARAM ministrs Sprindžuks pērn nopelnījis 131 320 eiro

Pērn no Ādažu novada pašvaldības Sprindžuks kā agrākais novada domes priekšsēdētājs saņēmis 51 266 eiro, no Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "Rīgas metropole" viņš atalgojumā saņēmis 8100 eiro, bet no Rīgas plānošanas reģiona - 7200 eiro.