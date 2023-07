Par spīti skandālam ap mūzikas video, ASV kantri hitam spoža debija

Amerikāņu kantrī zvaigznes Džeisona Aldīna jaunākā dziesma "Try That in a Small Town" ("Pamēģini to mazā pilsētā") žurnāla "Billboard" hitparādē šonedēļ debitējusi otrajā vietā, neraugoties uz sašutuma vētru, ko atsevišķos ASV sabiedrības sektoros un medijos izsauca dziesmas video.