VIDEO ⟩ Raidījums: Kariņa valdības likteni izšķīra jautājums par ministru nomaiņu

Kā ziņo LTV raidījums "de facto", nu jau demisionējušais premjers Krišjānis Kariņš (JV) nav spējis pieņemt Apvienotā saraksta (AS) un Nacionālās apvienības (NA) aicinājumu ministru nomaiņas vietā vienoties par to, ka nevis premjers, bet katra no valdības partijām var pieprasīt jebkuras partijas ministra nomaiņu, uzliekot to vērtēšanai termiņu līdz gada beigām.