Džokovičs Sinsinati "ATP 1000" finālā revanšējas Alkarasam par zaudējumu Vimbldonā

Pasaules ranga vicelīderis finālā ar 5-7, 7-6 (9:7), 7-6 (7:4) pārspēja pasaules pirmo raketi Karlosu Alkarasu no Spānijas.

36 gadus vecais Džokovičs pēc nepilnas četras stundas ilgā mača norādīja, ka tā bijusi viena no grūtākajām spēlēm viņa karjerā.

"Grūti to aprakstīt, noteikti viens no smagākajiem mačiem kādu jebkad esmu spēlējis. Tas bija neticami no sākuma līdz beigām. Tik daudz kāpumu un kritumu, lielisku izspēļu, sliktu geimu un atspēlēšanās," teica Džokovičs.