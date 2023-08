FOTO ⟩ Rinkēvičs tiekas ar Ministru prezidenta amata kandidāti Eviku Siliņu

Tavars pavēstīja, ka AS frakcija nonāca pie kopīga viedokļa, ka Siliņas piedāvātais valdības modelis "nav pats efektīvākais", raugoties no nacionālās drošības, tautsaimniecības attīstības aspektiem, kā arī saistībā ar to, kādu signālu raidām starptautiskajiem partneriem.

Smiltēns vērsa uzmanību, ka Siliņas piedāvājums varētu būt saistīts ar slepenu vienošanos "31.maija kontekstā", ar to domājot JV, ZZS un "Progresīvo" arī vienoto balsojumu Valsts prezidenta vēlēšanās.

Siliņa ir pateikusi, ka jaunās, ilgās diskusijās pēc trešdienas vairs neiesaistīsies, tāpat premjera kandidātei šodien par panākto progresu partiju sarunās paredzēts ziņot Valsts prezidentam.

Vaicāti, vai, ņemot vērā augstāk minēto, AS paziņojums varētu nozīmēt partiju apvienības nonākšanu opozīcijā, Tavars šādu iespēju neizslēdza. Arī Smiltēns iespēju nonākt opozīcijā līdzīgi novērtēja kā vienu no situācijas attīstības iespējamajiem variantiem, ja gadījumā jau iepriekš slepeni ir izveidota "31.maija konstrukcija" jeb koalīcija no JV, ZZS un "Progresīvajiem".

Kā ziņots, jau otrdienas sākumā iezīmējās, ka NA varētu nebūt koalīcijā, jo Ministru prezidenta kandidāte Siliņa aicinājusi AS pievienoties JV, ZZS un "Progresīvo" veidotajai valdībai.

Dienas pirmajā pusē AS sarunās ar JV virzīto premjera amata kandidāti Siliņu saņēma premjera kandidātes piedāvājumu valdību veidot kopā ar ZZS un "Progresīvajiem", otrdien iepriekš izteicās viens no AS līderiem Edvards Smiltēns.