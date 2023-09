Ko sagaidīt no jaunās LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes?

"Pirmkārt, mežsaimniecībā vairs netiek nodalīta mežizstrāde, mūsdienās to saprotam kā meža apsaimniekošanu. Līdz ar to ir loģiski, ka par visu Mežsaimniecības studiju programmu realizāciju atbild viena struktūrvienība," reorganziāciju skaidro dekāns. "Otrs ieguvums fakultāšu apvienošanas kontekstā, es domāju, būs strādāšana zem viena karoga. Mežsaimniecības blokam būs vienkāršāk sadarboties ar ainavu plānošanu un ainavu arhitektūru bloku, nepieciešamības gadījumā iesaistot kolēģus ĢIS un ģeoinformātikas jomā, jo mūsdienās meža apsaimniekošana vairs nav nodalāma no vides un pilsētvides veidošanas un ainavu plānošanas. Un otrādāk - pilsētvide vairs nav iedomājama bez mežsaimniecības komponentes - kokaugu stādījumiem, parkiem, bez zināšanām par koku un to apsaimniekošanu. Līdz ar to organiski veidojas sasaiste gan studiju darbā, gan nākotnē noteikti arī zinātniskajā darbā."