"Jā, sāpes vēl gruzd manī." Akuratere atklāj, ka attiecībās piedzīvojusi fizisku vardarbību

Bet pamazām tieku uz priekšu, ceru, ka drīz viss būs sadzijis. Kļuva vieglāk, kad sapratu – tas cilvēks, kurš man visvairāk darījis pāri, patiesībā nekad nav mani mīlējis. Viņš vienkārši spekulēja ar jūtām, radīja to ilūziju.

Sievietei pēc izjukušām attiecībām ļoti sāp, jo viņa vīrietim atdevusi savu sirdi. Viņa viņu joprojām mīl, viņai sāp, jo daļa sirds ir pie viņa. Kad viņa to ir dabūjusi atpakaļ, iestājas miers. Un tad viņa sev pārmet – kāpēc es tik ilgi šīs attiecības vilku un pie pirmajiem pārinodarījumiem nebēgu prom?

Esmu ļoti cietusi attiecībās, tāpēc uzskatu, ka esmu tikai vienreiz precējusies – ar Sergeju. Mūsu ģimenē ir dēls, un es esmu atraitne. Ar to viss ir izsmelts. Manā vecumā ligzdošanas tēma vairs nav aktuāla, taču es nenoliedzu, ka brīnums var notikt. No otras puses – esmu tā aplauzusies, ka negribu jaunas attiecības. To laiku, ko veltīju neveiksmīgām attiecībām, nedabūšu atpakaļ. Labāk uzrakstīt skaistu dzejoli."