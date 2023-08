Tavars: Uz oficiālajām četru partiju sarunām neiesim, bet turpinām neformāli runāt par valdības veidošanu

Tavars informēja, ka AS nepiedalīsies šodien plānotajās partiju oficiālajās sarunās, uz kurām valdības veidotāja, "Jaunās vienotības" (JV) politiķe Evika Siliņa ir aicinājusi Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), "Progresīvos" un AS.

AS politiķis stāstīja, ka AS par lēmumu nepiedalīties Siliņu ir informējis un abas puses turpinot sarunas neformāli.

Kā ziņots, JV virzītā Ministru prezidenta amata kandidāte Siliņa šodien uz četru partiju koalīcijas izveidošanas sarunām aicinājusi ZZS, AS un "Progresīvo" pārstāvjus, tomēr AS uz sarunām doties neplāno.

Siliņa vēlas izveidot valdību no šīm partijām, savukārt AS vēlas saglabāt esošo koalīciju, kurā strādā JV, AS un Nacionālā apvienība (NA), ZZS varot tikt piepulcēta tikai uz stingriem nosacījumiem, bet "Progresīvos" AS piedāvā atstāt ārpus koalīcijas. Līdzīgu pozīciju uztur arī NA, kurus gan Siliņa uz oficiālajām sarunām vairs nav aicinājusi.