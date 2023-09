Ostapenko WTA rangā pakāpjas uz 16. pozīciju. Džokovičs atgriežas ATP ranga virsotnē

Štrombaham četru vietu kāpums ATP rangā; Džokovičs atkal pirmā rakete

Ranga līderpozīcijā atgriezies serbs Novaks Džokovičs, kurš pēc triumfa ASV atklātajā čempionātā apsteidzis spāni Karlosu Alkarasu. Trešais joprojām ir neitrālais sportists Daņiils Medvedevs, ceturtais - dānis Holgers Rūne, bet uz piekto no septītās vietas pakāpies grieķis Stefans Cicips. Arī sestajā vietā esošajam neitrālajam sportistam Andrejam Rubļovam padevies divu vietu kāpums, kamēr vienu pozīciju zemāk uz septīto vietu noslīdējis Janiks Siners no Itālijas. No devītās uz astoto vietu pakāpies Teilors Frics no ASV, no piektās uz devīto pozīciju noslīdējis norvēģis Kaspers Rūds, bet labāko desmitnieku noslēdz Aleksandrs Zverevs no Vācijas, kuram padevies divu vietu kāpums.