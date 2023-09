"Dzēst traipu no biogrāfijas." Dzērājšoferi masveidā lūdz Rinkēvičam apžēlošanu

Valsts prezidents šonedēļ izskatīja deviņu ieslodzīto lūgumus par apžēlošanu. Taču Edgars Rinkēvičs lēma - neviens no viņiem to nav pelnījis. Puse no šiem lūdzējiem bija dzimumnoziedznieki - pedofili, izvarotāji.