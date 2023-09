VARAM vērtēs arī iespēju atstādināt visu Rēzeknes domi

Bartaševičs uzsver, ka, neskatoties uz VARAM un FM publiski paustajiem izteikumiem par Rēzeknes nevēlēšanos sadarboties, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, Rēzeknes pilsētas pašvaldība "kopš augusta sākuma sniegusi atbildes, ievērojot noteiktos termiņus un prasības". Tāpat pašvaldības vadītājs vēstulē pauž, ka sagaidot gan no VARAM, gan no FM "konstruktīvu rīcību, kas vērsta uz sadarbību un problēmu risināšanu".

Rēzeknes domes priekšsēdētāja ieskatā veids, kā VARAM formulējusi paskaidrojumu pieprasījumu, "viennozīmīgi norāda uz to, ka paskaidrojuma pieņemšana no manis ir tikai formāla likuma izpilde" un atstādināšanas no amata process esot sākts, pamatojoties "vienīgi uz ministrijas izdarītajiem pieņēmumiem", bet nesaturot "pierādījumus par konkrēto normatīvo aktu pārkāpumiem".