Mamikina benefice pie Solovjova

Vēl viens interesants aspekts - aizvadītajā nedēļā raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" piedalījās Latvijas pilsonis, bijušais žurnālists un politiķis Andrejs Mamikins, kurš pārcēlies uz dzīvi Krievijā. Mamikins labākajās padomju laika tradīcijās Krievijas iebrukumu Ukrainā dēvēja par "svēto karu", kas vērsts pret nacisma atdzimšanu. Vienlaikus Mamikins lūdza Krievijas palīdzību, lai tā aizstāvētu savus Latvijā dzīvojošos pilsoņus, kurus nenokārtota latviešu valodas eksāmena dēļ Latvija izraidīs no valsts. Protams, ne vārda netika minēts par to, ka tiem Krievijas pilsoņiem, kas eksāmenu nav nokārtojuši, doti vēl divi gadi laika to izdarīt. Mamikins apgalvoja, ka drīzumā šāda izraidīšana attiekšoties uz visiem Krievijas pilsoņiem, arī tiem, kas būs nokārtojuši latviešu valodas eksāmenu, un jau tuvākajā nākotnē šāds liktenis sagaidot visus krievvalodīgos, arī tos, kas ir Latvijas pilsoņi.