"Bezgalīgi, pārsniedzot visus saprātīgos tiesvedības termiņus". Lemberga aizstāvis brīdina par ilgstošu tiesāšanos

Pēc Gruduļa vārdiem, līdz ar apelācijas instances tiesas spriedumu Lembergs esot attaisnots 31 no 40 apsūdzības epizodēm.

"Minētā sakarā ir jājautā, cik ilgu laiku no padsmit gadus ilgstošās tiesvedības ir aizņēmusi tieši šo 31 nepamatoto apsūdzību uzturēšana? Protams, neviens jau neskaita, cik valstij tas ir izmaksājis," sūkstās Lemberga aizstāvis, kura skatījumā apelācijas instances tiesas spriedums apliecinot "prokuroru rīcības nepamatotību un nelikumību, procesa nepamatotu novilcināšanu".

Tomēr Grudulis pārmet, ka notiesājošā sprieduma daļā, kas pilnajā spriedumā vairs nemainīšoties, sadaļa par legalizēšanu neatbilstot Kriminālprocesa likuma prasībām par to, kādam jābūt tiesas spriedumam. "Tiesa ir atstājusi spēkā pirmās instances tiesas spriedumu, kas ir acīmredzami neatbilstošs likumības un pamatojuma prasībām, par ko arī tiks iesniegta kasācijas sūdzība," klāsta jurists.

Grudulis saskata problēmas arī tiesas lēmumos par Lemberga arestētās mantas konfiskāciju, jo, viņa vērtējumā, daļa no tās nemaz neesot arestēta, bet "patiesā labuma guvēja tiesības" nemaz nepastāvot "nedz juridiski, nedz faktiski", līdz ar to tiesas lēmums paredzot "konfiscēt neiespējamo - to, kas nemaz nepastāv un ko nav iespējams konfiscēt".