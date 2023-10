FOTO ⟩ Rajecka pret Donu. Jaunā muzikālā šovā sacentīsies divas dažādu paaudžu komandas

360TV muzikālā lielšova misija ir savest kopā divas paaudzes – tos, kuri savus lielākos hitus sauc par grāvējiem, un tos, kuri tos sauc par bangeriem, lai spraigā sacensību garā mēs uzzinātu, kura paaudze muzikālo dziesmu dueļos ir stiprāka. Liela loma šajā šovā ir komandu kapteiņiem un to dalībniekiem.

Vienā no raidījumiem Olga minēja - "jaunie ir mūsu nākotne", tā arī šajā šovā zaļo komandu pārstāvēs dalībnieki, kuru mūziku skatītāji ir iepazinuši pēc 2000. gada. Viens no spilgtākajiem šī gadsimta māksliniekiem ir mūziķis Dons, kurš plašāku atpazīstamību ieguva vienā no pirmajiem dziedāšanas šoviem "Talantu fabrika".