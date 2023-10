FOTO ⟩ Ko redzēsim noslēdzošajā "X Faktora" atlasē?

Kā pirmā uz skatuves kāps septiņpadsmitgadīgā Dženifera Patrīcija Pivarūne. Viņa uz atlasi būs ieradusies ar savu veiksmes talismanu – pandu, ar kuru dodas uz visiem konkursiem un koncertiem. Šim vakaram viņa izvēlējusies dziedāt dziesmu "Never Enough" no mūzikla "Izklaides karalis" un pārsteigs mentorus ar savu skatuves tērpu.

"X Faktorā" bieži vien novērojam arī to, ka dalībnieki savam priekšnesumam izvēlas kādu no mentoru dziesmām. Arī šis vakars nebūs izņēmums, jo liepājnieks Guntars Kurps akapella dziedās grupas "Bermudu divstūris" dziesmu "Lēkā". Kas par to būs sakāms mentoram Maratam Ogļezņevam?

Ventspilniece Agnese Korvstiļeva ir romu tautības meitene, kas strādā par mūzikas skolotāju un vokālo pedagoģi. Pēc akadēmijas absolvēšanas saprata, ka negrib dzīvot tā, kā viņas kultūra to pieprasa un vēlas lauzt sterotipus par romu tautu. Šim vakaram viņa izvēlējusies dziedāt dziesmu romu valodā, ko uz "X Faktora" skatuves dzirdēsim pirmo reizi.

Vēl šovakar uz skatuves dzirdēsim arī vairākas oriģināldziesmas. Vienu no tām izpildīs liepājniece Gunta Gustovska. Viņa mentorus pārsteigs arī ar savas dzimtas faktiem – izrādās viņas vectēva brālis ir viens no tiem cilvēkiem, kas Fidela Kastro uzdevumā septiņdesmito gadu sākumā ir izglābis cukurniedru plantācijas no iznīcības visas pasaules mērogā. Arī rīdzinieks Daniels Arājs uzstāsies ar paša sacerētu dziesmu "Vecmāmiņa", kas ir veltījums viņa mūžībā aizgājušajai vecmāmiņai. Daniels dalīsies ar aizkustinošu stāstu par to, kā 16 gadu vecumā, pēc neveiksmīga kritiena BMX treniņa laikā, lauza muguru, kā rezultātā viņa sapnis par profesionālu nodarbošanos ar BMX izplēnēja.

Līdz asarām mentorus šajā vakarā spēs aizkustināt ukrainiete Anastasija Vasiļenko, kura dziedās pašas sarakstītu oriģināldziesmu latviešu valodā – "Rītausma". Viņa tikai pirms gada kopā ar mammu un meitu ieradusies Latvijā no Mariupoles, kur strādāja drāmas teātrī kā dziedātāja, vokāliste – tajā pašā teātrī, ko pagājušā gada martā bombardēja Krievijas armija.