Rinkēvičam 100 dienas prezidenta amatā. Publicēti spilgtākie iespaidi un trīs politologu vērtējums

Pēc Rozenvalda paustā, ja iepriekšējā valdība un prezidents bija centriski labēji, tad pašreizējā valdība ir centriski kreisa. Viņa ieskatā, spriežot pēc retorikas, to var teikt arī par Rinkēviču. Pēc politologa paustā, ir būtiski, ka prezidents atbilstoši tam, kas no viņa tiek prasīts, labojis Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) saistībā ar Nacionālās drošības koncepcijā iekļauto daļu, ka no 2026.gada būtu jāpārtrauc satura veidošana krievu valodā.