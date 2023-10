VIDEO ⟩ Uz laiku apturēta Saeimas deputātu sadarbība ar Palestīnu

Lēmums iestāties grupā vai to pamest ir katra deputāta individuālā pārziņā. Šajā Saeimas sasaukumā grupā bijuši 10 deputāti. Bez Abu Meri tur bijuši arī citi Jaunās Vienotības politiķi - Viktorija Baire un Inga Bērziņa, kuras grupu pametušas jau septembrī. Divi deputāti - Edmunds Jurēvics un Anna Rancāne - no grupas izstājušies divas dienas pēc Hamas iebrukuma sākuma. Tāpat starp grupas biedriem bija Nacionālās apvienības deputāts Jurģis Klotiņš, kurš no grupas izstājies pagājušajā mēnesī. Atlikušie četri grupas biedri, kas kopīgi lēma par darbības apturēšanu, ir Progresīvo pārstāvji - Skaidrīte Ābrama, Andris Šuvajevs, Atis Švinka un Edgars Zelderis.