64,3% Latvijas iedzīvotāju dzimtā valoda ir latviešu

Apsekojuma dati liecina, ka 62% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 69 gadiem mājās sazinās latviešu valodā, bet 34,6% - krievu valodā. Latgaliešu valodā mājās sazinās 1,2% Latvijas iedzīvotāju un 8,8% Latgales iedzīvotāju. Citas valodas Latvijā nav tik izplatītas - 2,2% no Latvijas iedzīvotājiem mājās sarunājas kādā no citām valodām.