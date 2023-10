ŅEM VĒRĀ ⟩ Četru reģionālo autobusu galapunkti tiks pārcelti uz Ģenerāļa Radziņa krastmalu

Tāpat ATD atzīmē, ka reģionālās nozīmes maršrutā Limbaži-Viļķene-Salacgrīva būs izmaiņas divos reisos. Proti, uz četru mēnešu eksperimenta laiku reisi otrdienās tiks pagarināti līdz Korģenei. Tādējādi autobuss plkst.11.45 izbrauks no Limbažu autoostas, bet plkst.12.45 autobuss izbrauks no Korģenes.

SPT sēdē arī nolemts pastāvīgajā maršrutu tīklā iekļaut reģionālās nozīmes maršruta Saldus-Pampāļi reisu plkst.15 no Saldus autoostas un reģionālās nozīmes maršruta Kuldīga-Skrunda reisus plkst.15.40 no Skrundas autoostas un plkst.16.08 no pieturas "Ieras", kas no pirmdienas līdz piektdienai tiek izpildīti skolēnu mācību laikā.