"Mums smiekli nenāk!" Cilvēki ātros sauc arī absurdos gadījumos. NMPD mērs pilns

NMPD no kopumā 900 izpildītajiem izsaukumiem vidēji katru diennakti noformē tikai 10 maksas pakalpojumus.

Kāpēc tik maz? Jo mēs izvairāmies tos sniegt, lai neapdraudētu operatīvo situāciju, neaizņemtu veltīgi brigādes. Vienmēr cenšamies cilvēkus atrunāt no maksas pakalpojumiem, dispečers pa telefonu katru diennakti apmēram 600 gadījumos nenosūta brigādi, bet cilvēcīgi sniedz konsultāciju ko darīt un kur palīdzību saņemt citviet.

Interesanti zināt, kā bija šajā gadījumā? Tāpat par to, ka izsaukums konkrētajā situācija būs par maksu jau telefoniski tiek pateikts, un cilvēks, rēķinoties, ka maksas izsaukumu izpildes laiks var būt līdz divām stundām, var piekrist šim pakalpojumam vai nē.

Atgādinām - uz ārkārtas tālruni 113 vienmēr ir jāzvana, kad liekas, ka situācija ir neatliekama un nepieciešama ārkārtas dienesta palīdzība. Nevajag baidīties to darīt, arī lauztas rokas gadījumā ne, jo dispečers izvaicās, izvērtēs un lems par brigādes nosūtīšanu vai sniegs padomu, kā rīkoties, ko darīt! Turklāt zvans NMPD ir bezmaksas un par to netiek izrakstīts rēķins. Tāpat situācijās, kad apdraudēta ir cilvēka veselība un dzīvība, NMPD izsaukums vienmēr būs bez maksas jeb precīzāk – tas tiks segts no valsts budžeta līdzekļiem.