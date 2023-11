Pirmo reizi vēsturē! Latviete iekļuvusi pasaules ietekmīgāko pasākumu industrijas cilvēku topā

“Es vienmēr esmu ticējusi, ka nav svarīgi no kurienes tu nāc. No lielas valsts vai kādam pilnīgi neko neizsakošas. Nav svarīgi vai nāc no nabadzīgas vai visu iespēju nodrošinošas ģimenes. Jo lielāki būs izaicinājumi, jo lielāka būs motivācija. Sapņu lielumu nenosaka nācijas apmērs, kuru pārstāvi. Izaicinājumi ir grūdienspēks mugurā. Iet, cīnīties, klupt un atkal ieraudzīt sauli. Radīt to, kam tici. Tāpēc sapņojiet. Sapņojiet lieli. Tas ir vienīgais, ko nevar atņemt un tas ir tas pateicoties, kam tiek pārrakstīta vēsture.”