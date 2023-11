Lāčplēša dienā Latgales pilsētās galvenās ielas caurbrauks militāras tehnikas kolonna

Iedzīvotāji karavīrus varēs satikt 11.novembrī Rēzeknē no plkst.10 līdz 12 pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”, Ilūkstē no plkst.11 līdz 12 Stadiona ielā, Krāslavā no plkst.11 līdz 14 pilsētas laukumā, Kraujā no plkst.13 līdz 14 Daugavas ielā 31, Ludzā no plkst.14 līdz 15 pie domes ēkas, Daugavpilī no plkst.16.30 līdz 19.30 Vienības ielā, pie Daugavpils Universitātes, bet Jēkabpilī no plkst.17.50 līdz 18.50.