4000 eiro vai astoņi gadi cietumā. Lietuvā atkal aiztur nelegālo migrantu pārvadātājus no Latvijas

Kārtējo reizi Kalvarijas kontrolpunkta robežsargi aizturēja nelegālo migrantu pārvadātājus no Latvijas – šoferi un viņa pavadoni. Viņi no Latvijas automašīnā "Volvo XC70" veda četrus ārzemniekus, kuri bija lūguši patvērumu Latvijā, tāpēc nevarēja no turienes izbraukt.