VIDEO ⟩ Raidījums: NMPD darbinieki turpina strādāt bez veselības apdrošināšanas

Neesošās sociālās garantijas ievērojami apgrūtina dienesta darbu. NMPD apkopotā statistika liecina, ka gadu no gada palielinās darba nespējas dienu skaits darbiniekiem. Ja 2020. gadā slimības lapas izmaksāja 620 tūkstošus, pērn izmaksas pieaugušas jau teju trīs reizes (līdz 1,7 milj.).

Neraugoties uz to, ka jautājums pat bija iekļauts arī Kariņa 2019. gada valdības rīcības plānā, ministrija ātrāko risinājumu sola vien 2025. gadā. Šobrīd tiek apzinātas iespējas un meklēti labākie risinājumi.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) pauda: "Tas ir viens. Otrais ir tā, ka mēs varētu runāt, tas ir publiski, bet vēl neesam uz to gājuši, runāt ar Iekšlietu ministriju, kurai ir sava poliklīnika, kur paņem ugunsdzēsējus, tāpat NBS arī ir sava sistēma, kur aiziet ar nosūtījumu pie ārsta un tad valsts to apmaksā, bet par šo jautājumu jāvienojas, vai to var darīt, jo mēs esam cita struktūra, cita ministrija.