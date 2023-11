VIDEO ⟩ Adriana Miglāne pirmo reizi atklāti par bērniņa zaudēšanu

"Pirmais, kas man ienāca prātā, - kāpēc tā? Kāpēc ar mani? Jo es biju ļoti gatava, ļoti to gribēju, jo man ar Hugo [pirmo bērniņu] viss notika tik viegli un tik labi," atklāj Miglāne.

Lai arī iemesls nav zināms, viņas dakterei nav patikuši HCG hormona rādītāji. "Es atceros, ka ar dēliņu braucām uz Klaipēdu, un man bija nenormāli karsti to visu dienu, es nejutos labi. Es vēl to visu dienu raudāju, jo man vienkārši bija sajūta, ka man nav vairs tā bērniņa," atminas Miglāne. "Es atbraucu mājās un naktī pamodos no ļoti lielām sāpēm."