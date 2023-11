Rinkēvičs apšauba Kariņa lidojumu ar privātajām lidmašīnām samērīgumu

Pērn 14.martā Kariņš no Rīgas devās uz Londonu, kur 14.martā un 15.martā piedalījās Apvienoto reaģēšanas spēku (JEF) dalībvalstu līderu sanāksmē un tikās ar Lielbritānijas premjerministru Borisu Džonsonu. Atgriešanās Rīgā notika 15.martā.

Savukārt pagājušā gada 2.jūnijā Kariņš tikās ar Slovākijas premjerministru Edvardu Hēgeru un piedalījās augsta līmeņa konferencē "Globsec 2022 Bratislava Forum". VK atzīmē, ka došanās uz Slovākiju bija ar regulāro reisu, taču atgriezties no Bratislavas ar regulāro reisu nebija iespējams. Nākamais regulārais reiss būtu pieejams tikai nākamās dienas vakarā no Vīnes, tāpēc atgriešanās tika organizēta tajā pašā dienā ar speciālo reisu. Delegācijā ar bijušo premjerministru kopā devās trīs Ministru prezidenta biroja pārstāvji, viens ĀM pārstāvis un VDD pārstāvis. Šī lidojuma izmaksas sasniedza 14 337 eiro.

Kādreizējais Ministru prezidents pagājušā gada 14.jūnjā atgriezās Rīgā no Hāgas, uz ko savukārt ar komercreisu bija ieradies no vizītes Spānijā, uz kuru došanās arī bija komercreisā. Hāgā Kariņš tikās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu un vairāku NATO sabiedroto valstu un valdību vadītājiem. VK atzīmē, ka šajā formātā Latvijas Ministru prezidents bija vienīgais aicinātais no Baltijas valstīm. Delegācijā trīs Ministru prezidenta biroja pārstāvji, ĀM pārstāvis un VDD pārstāvis. Lidojuma izmaksas bija 29 500 eiro.