FM: Ekonomikas izaugsme, kas šogad apstājusies, nākamgad varētu būt tuvu 2,5%

Savukārt no pozitīvās puses, joprojām ļoti spēcīgi pieaugumi saglabājas būvniecības nozarē, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada trešo ceturksni palielinājusies par 16,1%, un labi pieaugumi bijuši arī visās ar publisko sektoru saistītajās nozarēs, tajā skaitā izglītībā un veselības aprūpē.

Kopumā publiskais patēriņš šā gada trešajā ceturksnī audzis par 7,7%, un, no IKP izlietojuma puses raugoties, arī bijis viens no galvenajiem izaugsmes veicinātājiem. Mēreni palielinājušies arī investīciju apjomi (plus 3,1%), kamēr eksporta kritums (mīnus 11,8%) pārsniedzis importa samazinājumu (mīnus 8,3%), un ārējās tirdzniecības devums Latvijas ekonomikā bijis negatīvs. Tāpat par 1,3% trešajā ceturksnī ir samazinājies privātais patēriņš.