Ekonomisti: nākamgad algas nepieaugs tik strauji

Šis gads sākās ar plus 3,1%, tad bija plus 2,3%, visbeidzot plus 1,2% iepriekšējā jeb trešajā ceturksnī. Bāzes efekta dēļ ceturtajā ceturksnī sāks sarukt arī algu pieaugums gada griezumā, bremzēšanās turpināsies nākamā gada laikā.