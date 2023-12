Zelenska atteikums ASV un Krievijas vēlēšanu ietekme. Politologs prognozē, kas tuvākajā laikā gaida Ukrainu

"Ziņas, kuras pienāk no Ukrainas, liecina, ka noskaņojums tur ir visai bēdīgs. Ukrainā sākas arī iekšpolitiska rīvēšanās. Protams, Krievija ir strādājusi, lai šķeltu Rietumus, tomēr lielāka nozīme ir tam, ka laiks iet, rodas jauni konflikti, atsevišķās valstīs gaidāmas vēlēšanas.

Ja runājam par ASV, vēlētājiem var būt jautājumi, kāpēc jāatbalsta valsts, kura ir tālu prom un to nevar pārmest. Tikpat labi var jautāt, kāpēc Latvijas iedzīvotājus tik ļoti nesatrauc kari Mjanmā vai Sudānā," sacīja Andžāns.

Runājot par to, vai Ukrainas sasniegumu trūkums nav saistīts ar citu valstu atbalstu, Ģeopolitikas pētījumu centra direktors norādīja, ka pretuzbrukumā panākumi varēja būt labāki, ja atbalsts būtu sniegts ātrāk un lielāks. Taču no otras puses gan Ukrainai, gan visām Krievijas kaimiņvalstīm ir jāpriecājas par milzīgo atbalstu, ko Ukraina ir saņēmusi. To nevar pieņemt kā kaut ko pašsaprotamu, varēja būt arī sliktāk, atzīmēja eksperts.