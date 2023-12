Višķu pagastā no ezera izcelts miris cilvēks

Ja tomēr cilvēks ielūzt ledū, tad jācenšas saglabāt mieru, jāelpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk, bet galva jātur virs ūdens. Nelaimē iekļuvušajam ir jāmēģina nolikt rokas uz ledus, uzgulties uz ledus malām ar krūtīm un izstumt sevi no ūdens. Izkļūstot no ūdens, nevajag uzreiz celties kājās, bet labāk ritināties prom no bīstamās vietas vai rāpot uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru atnākts.