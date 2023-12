"Jau šobrīd ir noteikts, ka nedrīkst vispār pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Tomēr cilvēki uztver, ka likums ir spēkā tikai tad, ja par to paredzēts sods, bet tagad par nelieliem pārkāpumiem tāda īsti nav," uzsvēra Aksenoks.

tiesību izmantošanas aizliegums uz laiku nav obligāts nosacījums pie pirmās pārkāpuma reizes. Tas kalpotu kā izvēles papildus sods un to noteiktu, piemērojot kopējo sodu.

Attiecībā uz soda punktu sistēmu Jančevskis vērsa uzmanību, ka patlaban par ātruma pārkāpumu no 31 -40 km/h ir paredzēti divi soda punkti. Lai anulētu apliecību, nepieciešami 16 soda punkti, kas nozīmē, ka vadītājam astoņas reizes ir rupji jāpārkāpj atļautais braukšanas ātrums.

Jančevskis vērsa uzmanību, ka Igaunijā vadītāja apliecību var atņemt uz laiku līdz sešiem mēnešiem par ātruma pārsniegšanu, sākot no 21 km/h pārsnieguma, un uz 12 mēnešiem no pārkāpuma par 41 km/h.

Patlaban Ceļu satiksmes likums paredz, ka tiesību atņemšanas sankcija iestājas, ja atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana pieļauta no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā.

LETA jau rakstīja, ka iepriekš Saeimas atbildīgā apakškomisija bija atbalstījusi attiecīgo IeM priekšlikumu par iespēju uz laiku atņemt tiesības par braukšanu par no 31 kilometriem līdz 40 kilometriem stundā ātrāk nekā atļauts.

Iepriekš tviterī kā pretarguments sodu palielināšanai tika minēta "nesakārtotā situācija" ar iespējām konstatēt, ka ir jau iebraukts apdzīvotā vietā. Dažkārt esot situācijas, ka no apkārtnes uzreiz nav redzams, ka apkārt ceļam ir sākusies apdzīvota vieta, un arī ceļa zīme par apdzīvotās vietas sākšanos var būt slikti pamanāma, piemēram, ja to aizsedz krūmi, norādījis kāds no sociālo tīklu lietotājiem.